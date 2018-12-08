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حوادث

القبض على تاجر حشيش بحوزته 60 فرش بالعجوزة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:11 م
حشيش
حشيش
ندي حمودة
أسقطت الأجهزة الأمنية بالجيزة أحد أخطر تجار المواد المخدرة بمنطقة العجوزة بحوزته 60 فرش حشيش قبل ترويجها علي عملائه. 

وردت معلومات للعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، باتجار شاب في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، بعرض المعلومات علي اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وجه علي الفور بتشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، لإجراء التحريات اللازمة. 

أسفرت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم المقبوض عليه سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وأنه اتخذ من منطقة المهندسين ومختلف مناطق العجوزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

تم استئذان النيابة العامة واعدت مباحث العجوزة الأكمنة الثابتة والمتحركة ونجحت قوة تحت قيادة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني المباحث، في ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في المخدرات وان المضبوطات كان يعتزم توزيعها على زبائنه من المتعاطين والخطرين في المنطقة. 

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت النيابة التحقيق.
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