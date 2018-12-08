ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الآثار: إخلاء منطقة الأهرامات من الباعة والحناطير ضمن خطة التطوير..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:09 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الهيئة لديها مشروعا ضخما لتطوير منطقة الأهرامات، لأنه أهم أثر في العالم، حيث يعالج المشروع كافة السلبيات التي نعاني منها، وأبرزها الحناطير والباعة المتسببين في مضايقة السائحين في المنطقة الأثرية بالأهرامات، وسيتم تخصيص مكان محدد للباعة خارج منطقة الأهرامات لمنع مضايقة السائحين.

وأضاف " عشماوي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم إنشاء مدخل جديد لمنطقة الأهرامات من طريق الفيوم، بالإضافة إلى إنشاء مركز لخدمة الزوار وقاعة لعرض فيلم عن منطقة الأهرامات، مع تطوير مناطق الإنتظار وشبابيك التذاكر.

وتابع:" سيتم إسناد عملية خدمة الزائرين إلى متخصصين في هذا المجال لتقديم أفضل خدمة للسائحين، وسيتم القضاء على كافة السلبيات من منطقة الأهرامات، وسوف تقتصر الزيارة على الإستمتاع بالآثار والأهرامات وفقا لمشروع تطوير الأهرامات"، مضيفا:" مواد رادعة في القانون لمنع مضايقة السائحين وزوار الأهرامات".
loading...

ترشيحاتنا

الصراع يستمر.. ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خسارة مانشستر سيتي وفوز ليفربول

مدرب بورنموث يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح بعد الخسارة أمام ليفربول

الرئيس السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.. فيديو

صلاح عبد الله يعلق على أهداف محمد صلاح بمباراة اليوم

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو

محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

تشيلسي يسقط مانشستر سيتي بثنائية ويهدى القمة لليفربول محمد صلاح.. فيديو

طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

أول ظهور لسعيد حساسين بعد تعرضه لحادث سير مميت.. فيديو

والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو

ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا: شرفي اتهان وطلبت الطلاق.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو
طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو
الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو
والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو
طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟