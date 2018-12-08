الآثار: إخلاء منطقة الأهرامات من الباعة والحناطير ضمن خطة التطوير..فيديو

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الهيئة لديها مشروعا ضخما لتطوير منطقة الأهرامات، لأنه أهم أثر في العالم، حيث يعالج المشروع كافة السلبيات التي نعاني منها، وأبرزها الحناطير والباعة المتسببين في مضايقة السائحين في المنطقة الأثرية بالأهرامات، وسيتم تخصيص مكان محدد للباعة خارج منطقة الأهرامات لمنع مضايقة السائحين.



وأضاف " عشماوي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم إنشاء مدخل جديد لمنطقة الأهرامات من طريق الفيوم، بالإضافة إلى إنشاء مركز لخدمة الزوار وقاعة لعرض فيلم عن منطقة الأهرامات، مع تطوير مناطق الإنتظار وشبابيك التذاكر.



وتابع:" سيتم إسناد عملية خدمة الزائرين إلى متخصصين في هذا المجال لتقديم أفضل خدمة للسائحين، وسيتم القضاء على كافة السلبيات من منطقة الأهرامات، وسوف تقتصر الزيارة على الإستمتاع بالآثار والأهرامات وفقا لمشروع تطوير الأهرامات"، مضيفا:" مواد رادعة في القانون لمنع مضايقة السائحين وزوار الأهرامات".

