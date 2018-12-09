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حوادث

حبس موظف بريد كفر غطاطي لاختلاس 23 ألف جنيه

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
ندى حمودة
أمر المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الهرم بحبس موظف بمكتب بريد كفر غطاطي 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاختلاس والتزوير في توقيعات العملاء والاستيلاء علي مبلغ 23 الف جنيه.

وكشفت تحقيقات محمد سراج مدير نيابة الهرم انه اثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد غطاطي اكتشفت عجزا يبلغ 23 الف جنيه بمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا واحالته للنيابة العامة.

واشارت التحقيقات التي اجريت باشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة إلى ان الموظف المتهم قام منذ شهر مايو وحتي نوفمبر الماضي بسحب اموال من حسابات العملاء وتزوير توقيعاتهم علي ايصالات السحب بهدف الاستيلاء علي المبالغ، واستمعت النيابة لاقوال المتهم الذي اعترف بجريمة الاختلاس لمروره بضائقة مالية وعرض تسديد المبلغ المالي في الحال وقام بالفعل بسداد كامل المبلغ.

وجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وامرت بحبسه علي ذمة التحقيقات وشكلت لجنة من وزارة العدل لاجراء عملية جرد لعهدة المتهم بخلاف اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للبريد.
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