مسيرة حاشدة احتفالاً بفوز رابطة الشمال في الانتخابات الإيطالية

نظم قرابة 50 ألف شخص مسيرة حاشدة اليوم /السبت/ في روما احتفالا بفوز حزب (رابطة الشمال) اليميني خلال الانتخابات العامة التي جرت في إيطاليا العام الجاري.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أكد - في كلمة القاها في مؤيديه المشاركين فى المسيرة - أنه سوف يطبق مبدأ (إيطاليا أولا)، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية في إيطاليا سوف تستمر خمسة أعوام .



وجدد سالفينى معارضته لزواج المثليين الذى يعتبر غير مشروع في إيطاليا، متعهدا بعودة البلاد مرة أخرى إلى "جذورها الاصلية العريقة".



وفي إشارة إلى الإجراءات التأديبية التي تفرضها اللجنة الأوروبية على إيطاليا بسبب مشروع ميزانيتها المقترحة، والتي ترى بروكسل إنها لا تتفق مع القواعد المالية المطبقة فى دول التكتل الأوروبي، قال سالفينى "لا نخشى أحدا ولا نخشى أي شىء".