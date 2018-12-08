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والد ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا يروي تفاصيل الواقعة..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
محمد القاضي
روى محمد الجبالي، والد إحدى ضحايا الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها ابنته.

وقال "الجبالي"، "، خلال استضافته فى برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «بنتي عملت إيميل عن طريق صديقه لها، بعد فترة اتفاجئت إنها لم تعد قادرة علي السيطرة علي هذا الإيميل، وفوجئنا بعد ما كان لها إيميل واحد أصبح لها عشرين إيميل».

وأضاف: «أنا وأسرتي اتدمرنا بسبب الموضوع دا، بين صدق ولا تصدق، هل حصل كدا من البنت ولا لأ، مضيفا أن المشكلة كانت في إن إللي حط الصور لبنتي كانت صور حقيقية، وليست مفبركة، ومكنتش بعرف آكل ولا أشرب، وكنت عايش في حالة دمار، والدنيا اسودت في وشي».

وأشار: «المتهم عمل تشهير ببنتي، وأخذ صور بنتي عن طريق واحده صاحبتها، وأنا تقدمت بمحاضر رسمية للجهات المتخصصة في وزارة الداخلية».

وأضاف: «أنا حددت وعرفت الشخص إللي تسبب في الابتزاز، والشخص دا أخذ بنتي طعم وأذي بنات كتير وحريم كتير في القرية عندنا».
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