مباراة في شد الحبل بين محافظ الفيوم ورئيس الجامعة بمهرجان الرمال.. فيديو

فاز اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، فى مباراة شد الحبل بمحمية وادى الريان بالفيوم وسط تصفيق حار من نواب واساتذة الجامعة والطلاب لفوز المحافظ.



كان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قد افتتح اليوم المهرجان الأول للتزحلق علي الرمال والذي تنظمه جامعة الفيوم علي مستوي الجامعات المصرية بمحميات وادي الريان بمحافظة الفيوم اليوم ، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وكذا بحضور الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات و الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصرى للجامعات والدكتورة عزة الوسيمي المشرف علي نشاط الطالبات بالاتحاد المصري للجامعات والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم.



وشارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الطلاب فى المهرجان بمباراة فى لعبة شد الحبل مع الدكتور اشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم ألا ان محافظ الفيوم تمكن من الفوز على رئيس جامعة الفيوم وهزمه فى المباراة التى أقيمت بينهما.

