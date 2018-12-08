طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو

علق طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، على أداء منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.



وقال العشري خلال حواره لـ"صدى البلد" ، أن أجيري خاض 3 مباريات مع النيجر وسوازيلاند وتونس وتعامل معهم بطريقه جيدة.



وأضاف: أنه لا يزال يجرب اللاعبين ولم يصل حتي وقتنا هذا للتشكيل الاساسي لمنتخب مصر.



واختتم طارق العشري، تصريحاته، أن أجيري فاتح الباب أمام جميع اللاعبين، وأمامه بطوله أمم أفريقيا وهي التي تعتبر اختبارا حقيقيا له.

