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اقتصاد

تراجع صادرات وواردات الصين في نوفمبر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:03 ص
تراجع صادرات وواردات
تراجع صادرات وواردات الصين في نوفمبر
رويترز
أعلنت الصين أن الصادرات والواردات في شهر نوفمبر كانت أبطأ من المتوقع مما يعكس تباطؤا في الطلب المحلي والعالمي ويثير احتمال اتخاذ السلطات إجراءات لمنع انخفاض معدل النمو بشدة، وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصادرات زادت 5.4 بالمئة فقط في نوفمبر على أساس سنوي وهو أضعف أداء منذ انخفاض بنسبة 3% في مارس وأقل بكثير من زيادة بواقع عشرة بالمئة كانت متوقعة في مسح أجرته رويترز.

وكشفت بيانات الجمارك أن النمو السنوي للصادرات إلى جميع شركاء الصين الرئيسيين تباطأ بشدة، وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 9.8 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة مع 13.2 بالمئة في أكتوبر، وزادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 6% مقارنة مع 14.6% في أكتوبر، بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية على أساس سنوي وذلك رغم زيادتها 7.7% في أكتوبر.

وارتفعت الواردات ثلاثة بالمئة، وهو أبطأ معدل منذ أكتوبر عام 2016 وأقل بكثير من نحو 14.5% كانت متوقعة في المسح، وانخفضت واردات خام الحديد للمرة الثانية مما يعكس تقلص الطلب على إعادة التخزين مع انخفاض هوامش ربح مصاهر الصلب.

جاءت بيانات التجارة في نوفمبر بعد أقل من أسبوع من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على فترة هدنة مدتها 90 يوما تشمل تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة وتفسح المجال للتفاوض وإبرام اتفاق تجاري.
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