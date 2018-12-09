7 أسرار لحماية الفاكهة والخضراوات من الذبابة بدون مبيدات حشرية

كشف موقع هيلث ،عن كيفية حماية الخضراوات والفاكهة في منزلك، من الإصابة بالذباب وحشرات الفاكهة بهذه الطرق الأتية :



- غسل الفاكهة جيدًا

أول خطوات تنظيف الفاكهة هي غسلها، ولكن يفضل أن يتم تجفيفها بشكل جيد قبل أن توضع في انتظار أكلها، فالمياه والأسطح الرطبة هي أول ما يجذب الحشرات.



- التخلص من القمامة وأكياسها بشكل يومي

أكياس القمامة تحتوي على الطعام الفاسد والرائحة الكريهة التي تجلب الحشرات، فقد يكون المنزل نظيفًا والفاكهة سليمة، ولكن تواجد كيس قمامة في المطبخ، قد يوصل الحشرات إلى الفاكهة.



- ضع الفاكهة الزائدة عن احتياجك اليومي في الفريزر

للفاكهة عمر افتراضي مهما حاولت حمايتها، وحتى في الثلاجة، لن يزيد عمر غير الناضج منها عن أسبوع، أما إذا كنت تريد إبقاء الكمية لوقت أطول، يفضل أن تقطعها وتقسمها إلى أكياس في الفريزر.



- ضع غطاءً فوق طبق الفاكهة

لا تخاطر بتعرض الفاكهة لوقوف الذباب فوقها أو تعرضها للأتربة، واحرص دائمًا على وجود ما يغطي طبق الفاكهة على الطاولة.



- اقتصد في مياه ري نباتاتك المنزلية

المياه الكثيرة التي تروي بها النباتات المنزلية قد تتسبب في تعفن جذور النبات، وهو أمر لن تلحظه قبل أن يجلب النبات الحشرات إلى منزلك والذباب فوق طعامك.



حلول في حالة تواجد حشرات الفاكهة بالفعل في المنزل:

- حمض خل التفاح

في حال إصابة فاكهتك بالذباب، تخلص منها بمصيدة خل حمض التفاح. ضع القليل منه على قطعة فاكهة فاسدة، وغطها بمنديل ورقي، واتركها في طبق منفصل. وضع نفس طبق الخل أمام طبق فاكهتك السليمة.



- اللافندر

تكره الحشرات رائحة اللافندر، لذا فزراعته في مطبخك تعتبر حماية مثالية من دخول حشرات الطعام إليه، كذلك قطرات بسيطة منه حول أطباق الفاكهة، تنفر الحشرات وتذهبهم بعيدًا.



- القرنفل:

واحد من الروائح المنفرة لذباب الفاكهة والمحببة للإنسان، هذه المرة ستحتاج إلى ثمرة كاملة كطُعم. استخدم 30 عود قرنفل على الأقل موزعين في الثمرة، واتركها كطُعم للذباب ليبعده عن فاكهتك.​