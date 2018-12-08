النيابة تعاين موقع جريمة مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

انتقل خبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة لمعاينة مكان جريمة مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه لمعرفة اسباب الوفاة والإصابة.



ووجه المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة فريقا من النيابة العامة بمركز شبراخيت برئاسة المستشار محمد أكرم مدير النيابة وبمشاركة المستشار أحمد البيلى وكيل النائب العام لمعاينة جثة أمين الشرطة وعمه بمستشفى إيتاى البارود العام.



وأمرت النيابة العامة بإحالة الجثث إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والإصابات والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة.



وشهد مركز شبراخيت بالبحيرة حادثا مأساويا حيث تسببت الخلافات العائلية بعزبة علام بمركز شبراخيت فى قيام مساعد شرطة على المعاش باطلاق النيران على شقيقه ونجله واقدم بعدها على الانتحار متناولا الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " للتخلص من حياته وتوفى فور وصوله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود



كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بلاغا المستشفى العام بشبراخيت يفيد بوصول " سامي.ع.ا"، أمين شرطة بمديرية شمال سيناء، مصابا بطلق ناري، وتوفي، " علام.ا.ع "، والد الأول مصابا بطلق ناري، " كمال.ا.ع" 65 سنة، مصابا بتسمم فسفوري نتيجة تناول مادة سامة وتوفي، " علاء.ك.ا "، مصاب بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين بعزبة علام بمركز شبراخيت.



وانتقل على الفور العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد أباظة رئيس المباحث بمركز شبراخيت، لمكان الجريمة.



وبالفحص والمعاينة تبين قيام " كمال.ا.ع " 65 سنة، بإطلاق النيران علي شقيقه ونجله لخلافات عائلية بينهم، وإقدامه على الانتحار متناولا مادة سامة الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام، وتوفي فور وصوله، وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.