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فن

بوسترات حفل أحمد سعد وكارمن سليمان وشيبة في رأس السنة ..صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
محمد صبحي
يشارك نجوم الأغنية الطربية أحمد سعد وكارمن سليمان وشيبة في إحياء حفل ليلة رأس السنة الذي من المقرر أن يقام داخل فندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها "أنا الأصلي" ،"أجمل حب" ، تتر" مسلسل"الحلال" ،"سلام يا صحبي" ،"علي وضعك" و"تتر" مسلسل "يونس ولد فضة" .. و غيرها من أغانيه الطربية الشجية

كما تستعد كارمن لتقديم عدد من أغانيها الرومانسية منها "ربنا يخليك لقلبي" ،"أخباري" ،"كلام كلام" ،"قلبي يدق" .. و غيرها.

أما النجم الشعبي أحمد شيبة فمن المقرر أن يقدم "آه لو لعبت يا زهر" ،"يعلم ربنا" ،"احنا الصعايدة" من تتر مسلسل نسر الصعيد ،"اللي منى مزعلني" .. و غيرها.


يقوم بتنظيمه هانى حسن "ستار سيستم" ويشارك بالحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير .
بوسترات حفل أحمد سعد وكارمن سليمان وشيبة في رأس السنة ..صور
بوسترات حفل أحمد سعد وكارمن سليمان وشيبة في رأس السنة ..صور
بوسترات حفل أحمد سعد وكارمن سليمان وشيبة في رأس السنة ..صور
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