اكتشفي أقوى الحيل السحرية لتنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة

تعاني الكثير من السيدات من طرق تنظيف شفاط المطبخ ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف لك موقع "onegoodthingbyjillee" عن أسهل الطرق والحيل لتنظيف شفاط المطبخ فى دقائق .
أولا الدقيق:
- بعد تفكيك أجزاء الفلتر عليك تغطيته كاملا بالدقيق.
- قومي برش الدقيق الأبيض على الفلتر في جميع ثناياه.
- اتركي الدقيق الأبيض على الفلتر لدقائق حتى يلتصق بالشحوم المتراكمة على الفلتر.
- فرك الفلتر جيدا بيديك وستلاحظين أن الدهون تتكتل وتُنزع مع الدقيق بسهولة.
- تكرار الخطوة وستلاحظي التخلص السريع من شحوم الشفاط ثم قومي بشطفه بماء ساخن.
ثانيا: الماء المغلي وصودا الخبز:
- تفكيك أجزاء الشفاط بحرص حيث فصل الغطاء والريش عن بعضها.
- ضعي ماء مغليا في إناء أو وعاء كبير حتى يستوعب حجم الشفاط والماء.
- إضافة نصف كوب من صودا الخبز على الماء ولكن ببطء حتى لا يفور.
- بمجرد إضافة كل صودا الخبز إلى الوعاء في المياه المغلية، ضعي كل جزء من أجزاء ومكونات الفلتر على حدة، كل جزء في مرة منفصلة ومثلا ابدئي بغطاء الفلتر.
- ترك أجزاء الفلتر منقوعة في المياه المغلية المضاف لها البيكينج صودا لمدة ربع ساعة، وتلاحظي بدء ارتفاع الشحوم والأوساخ إلى السطح.
- بعد نقع أجزاء الفلتر، قومي بفركها بالليفة ومنظف سائل جيدا، ثم شطف الفلتر أسفل الماء الساخن من الصنبور.
- يجب تغيير المياه المغلية المتسخة بأخرى نظيفة، وتكرار الخطوات مرة أخرى، حتى تنتهي من الفلتر بالكامل.
أولا الدقيق:
- بعد تفكيك أجزاء الفلتر عليك تغطيته كاملا بالدقيق.
- قومي برش الدقيق الأبيض على الفلتر في جميع ثناياه.
- اتركي الدقيق الأبيض على الفلتر لدقائق حتى يلتصق بالشحوم المتراكمة على الفلتر.
- فرك الفلتر جيدا بيديك وستلاحظين أن الدهون تتكتل وتُنزع مع الدقيق بسهولة.
- تكرار الخطوة وستلاحظي التخلص السريع من شحوم الشفاط ثم قومي بشطفه بماء ساخن.
ثانيا: الماء المغلي وصودا الخبز:
- تفكيك أجزاء الشفاط بحرص حيث فصل الغطاء والريش عن بعضها.
- ضعي ماء مغليا في إناء أو وعاء كبير حتى يستوعب حجم الشفاط والماء.
- إضافة نصف كوب من صودا الخبز على الماء ولكن ببطء حتى لا يفور.
- بمجرد إضافة كل صودا الخبز إلى الوعاء في المياه المغلية، ضعي كل جزء من أجزاء ومكونات الفلتر على حدة، كل جزء في مرة منفصلة ومثلا ابدئي بغطاء الفلتر.
- ترك أجزاء الفلتر منقوعة في المياه المغلية المضاف لها البيكينج صودا لمدة ربع ساعة، وتلاحظي بدء ارتفاع الشحوم والأوساخ إلى السطح.
- بعد نقع أجزاء الفلتر، قومي بفركها بالليفة ومنظف سائل جيدا، ثم شطف الفلتر أسفل الماء الساخن من الصنبور.
- يجب تغيير المياه المغلية المتسخة بأخرى نظيفة، وتكرار الخطوات مرة أخرى، حتى تنتهي من الفلتر بالكامل.