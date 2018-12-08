الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري عالمي يفرح المصريين يوم السبت المقبل في منطقة سقارة.



وأضاف " عشماوي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" سقارة من أهم المناطق التي تتضمن إكتشافات أثرية كثيرة، وسقارة تعتبر منطقة جبانات ومعظم الإكتشافات فيها تكون مكونة من توابيت ومقابر".



وتابع:" أحد أهم أدوار وزارة الأثار هو صيانة والكشف والتنقيب على الآثار، ونحن نتعاون مع بعثات أجنبية وجامعات مصرية لتوفير التمويل"، مؤكدا أن الإكتشافات الأثرية تعتبر إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف المصرية".



وأكمل:" نتمنى إنشاء متحف في كل محافظة، وهناك متاحف كثيرة سيتم افتتاحها قريبا"، مضيفا:" نحن في وضع أفضل من أيام ثورة 2011 حيث كنا نغلق المتحف المصري لأكثر من أسبوعين وكان الدخل من سياحة الآثار صفرا".