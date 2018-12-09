طلب إحاطة بخصوص إنشاء قضيب بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أعلن النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة، لوزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، بشأن ما أسماه وجود شبهة فساد بمؤشر شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.





وقال "الفقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد": إنه حصل تجاوز بعمل قضيب ثالث على رصيف الشركة على بعد 30 مترًا من القضيب الثاني، ما أدى إلى خسارة 100 مليون جنيه، بسبب الترسية.



