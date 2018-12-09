ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة بخصوص إنشاء قضيب بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:33 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة، لوزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، بشأن ما أسماه وجود شبهة فساد بمؤشر شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وقال "الفقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد": إنه حصل تجاوز بعمل قضيب ثالث على رصيف الشركة على بعد 30 مترًا من القضيب الثاني، ما أدى إلى خسارة 100 مليون جنيه، بسبب الترسية.

وأضاف عضو البرلمان، أنه نتج عمل القضيب الثالث إهدار مساحة تخزينية بسعة 6 آلاف متر مربع، ما أضاع على الشركة فرصة عائد تداول حاويات على الرصيف.
loading...

ترشيحاتنا

ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا: شرفي اتهان وطلبت الطلاق.. فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو

صفحة ليفربول الرسمية تتغزل في محمد صلاح بقصيدة لـ امرئ القيس.. صورة

لشعرك وبشرتك.. 10 فوائد لاستخدام هلام الصبار

الحصاد الأسبوعي لنادي الزمالك وحرب الصفقات بين القطبين.. فيديو

والد ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا يروي تفاصيل الواقعة..فيديو

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد.. ماذا قال المصريون عن شخصية 2018 .. صلاح يكتسح

رانيا يوسف لمنتقديها: شكرا شيلتوا عنى ذنوب كتير قوى.. فيديو

بعد واقعة الفستان.. رانيا يوسف تكشف عن تعاقدها على فيلم أجنبي.. فيديو

محي عبيد: حالة الصيدلانية المصابة بمطار كازاخستان جيدة

رانيا يوسف تعلق على صورها الأخيرة فى حمام السباحة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور
رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو
مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟