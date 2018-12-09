مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أسباب مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مظاهرات "السترات الصفراء" ترجع إلى مشاكل اقتصادية ووعود ماكرون.





وقال "بدر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت: إن المشاكل الاقتصادية مستمرة دون حلول، ووعود ماكرون بإصلاح الأوضاع لم تحقق تقدمًا.





وتابع: "الجمعية الوطنية الفرنسية لم تتخذ إجراءات معينًا يساعد على تدارك الوضع، وما يحدث في الشارع يحدث تلقائيا، فالجمهور مختلف الهويات يجمعه عدم الرضا وعدم وجود آليات غير مناسبة لإصلاح الوضع".



