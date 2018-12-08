الصحة النفسية: جرمنا 16 مركبا كميائيا تستخدم في صناعة الأستروكس

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية ومعالجة الإدمان، إن تركيبة مادة الأستروكس غير معلومة وهو ما تجعل عواقبها وخيمة ويصعب علاج الحالة المدمنة.



وأشارت منن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية "سي بي سي"، أن اللجنة الثلاثية الممثلة من وزارة العدل، الصحة والداخلية تسعي لضبط وعلاج مستحوذي ومتعاطي مادة الأستروكس الصناعية المخدرة وما يشابها من مخدرات تخليقية.



وأضافت: استطعنا تجريم حيازة 16 مركبا كميائيا يستخدم في صناعة مخدرات الأستروكس، وهي ما تصيب مدمنة بالهلاوس والخلل النفسي، وتصبح تصرفاتهم غير محسوبة أو مسئولة.