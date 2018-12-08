ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الصحة النفسية: جرمنا 16 مركبا كميائيا تستخدم في صناعة الأستروكس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية ومعالجة الإدمان، إن تركيبة مادة الأستروكس غير معلومة وهو ما تجعل عواقبها وخيمة ويصعب علاج الحالة المدمنة.

وأشارت منن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية "سي بي سي"، أن اللجنة الثلاثية الممثلة من وزارة العدل، الصحة والداخلية تسعي لضبط وعلاج مستحوذي ومتعاطي مادة الأستروكس الصناعية المخدرة وما يشابها من مخدرات تخليقية.

وأضافت: استطعنا تجريم حيازة 16 مركبا كميائيا يستخدم في صناعة مخدرات الأستروكس، وهي ما تصيب مدمنة بالهلاوس والخلل النفسي، وتصبح تصرفاتهم غير محسوبة أو مسئولة.
loading...

ترشيحاتنا

ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا: شرفي اتهان وطلبت الطلاق.. فيديو

تعرف على أمنية أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه.. فيديو

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي ويتصدر الهدافين

شاهد.. لحظة خروج أقدم سجين مصري واستقباله بالزغاريد أمام قسم شرطة أخميم

تعليق زيدان على هاتريك محمد صلاح في بورنموث اليوم

أول تعليق من محمد صلاح عقب الـ هاتريك أمام بورنموث

كبير الأثريين عن واقعة الأهرامات: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. فيديو

أقوى تهديد أمريكي لـ إيران.. حاملة الطائرات جون ستينيس تصل الشرق الأوسط

لفتة مميزة من محمد صلاح بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة.. فيديو

25 سنة لـ قاتلة زوجها.. العروس بقرت بطنه بسكين بعد 4 أشهر من الزفاف

طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

هاتريك صلاح ينصر ليفربول على بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو
طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو
الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو
والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو
طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟