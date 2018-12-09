مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

كشف موقع "هيلث" عن مفاجأة للسيدات وهى عبارة عن 6 استخدامات لفردة الشراب المتبقية لأن العديد من السيدات تعاني من ضياع فرد الشراب لأطفالها.





- معطر للأدراج:

ضع الأعشاب العطرية المفضلة لك في فردة الشراب الوحيدة التي فقدت زوجها في الغسالة، واربطها جيدًا، ثم اتركها داخل الدرج، تبث الرائحة العطرة داخل الملابس النظيفة، هذه الفكرة مثالية أيضًا للجزامة، وداخل الأحذية المصنوعة من خامات تتسبب في الرائحة الكريهة للأقدام.





- قماشة تلميع:

بدلًا من شراء فوط تلميع مخصوصة، أو استخدام بقايا الملابس التي تكون محرجة في كثير من الأحيان، استغل فردة الشراب الوحيدة متعددة الألوان، في عمل ملمع قوي يسهل استخدامه لتعلميع الأماكن الضيقة.





- عروسة لعبة للأطفال:

من أقرب مكتبة احصل على كيس من عيون العرائس المخصصة للأطفال، واستخدمها في تحويل فردة الشراب الأقيم لديك، إلى لعبة مميزة يحبها طفلك.





- مضاد للكهرباء في الغسالة:

كورة التنس الخضراء القديمة، ضعها في فردة شراب فردية، اربطها ثم اتركها في غسالتك، تمتص الرائحة الكريهة وتقلل الكهرباء التي تكتسبها بعض أنواع الملابس من الغسالة الأتوماتيك.





- غطاء للحفاظ على حرارة المج في الشتاء:

​يمكنك استخدامه مثل الأغطية الصوفية المصنعة خصيصًا للحفاظ على درجة حرارة المشروبات الساخنة داخل المواد المج، عن طريق قطع رأس الشراب ومكان الكعب، واستخدامه كغطاء للمج.





- منظم لألعاب الأطفال: