مبروك إنتي معانا.. سهام صالح تحكي عن 4 اختبارات في بداية مشوارها الإعلامي.. فيديو

قالت الإعلامية سهام صالح المذيعة في إم بي سي مصر ووكيل نقابة الإعلاميين، إن بداية دخولها الإعلام كانت غريبة، حيث لم يكن ذلك يمثل حلما لديها، إذ أن حلم حياتها كان العمل كمضيفة طيران، قبل أن تتلقى عرضا للعمل كمذيعة من أحد العاملين في قناة كويتية، فوافقت بعد أن اشترطت عليه أن تقدم موضوعات جادة ومهمة فوافق على الفور وعرض عليها العمل في نشرة الأخبار.



وأضافت سهام خلال استضافتها في ندوة حوارية بموقع صدى البلد أنها تقدمت للعمل في قناة الراي الكويتية التي لم تكن تطلب مذيعين حينها، ومنها إلى قناة الحرة الأمريكية التي كان لها مكتب في الكويت في ذلك الوقت.



وقالت الإعلامية الشابة إن بدايتها الحقيقية كانت في قناة الحرة، بعد أن تقدمت لاختبار مع مجموعة من الكويتيين كانت هي المصرية الوحيدة بينهم.



وقالت إنها حين عادت إلى مصر نصحها أحد الأقارب بالتقدم لاختبارات القنوات المصرية فرفضت العمل كمراسلة في البداية إلى أن قادتها الصدفة للتقدم إلى قناة أون تي في بنفس اليوم، حيث أبلغوها بالموافقة خلال يومين، وامتنعت حينها عن السفر إلى الكويت.



وقالت سهام صالح إن عملها في إم بي سي مصر جاء من خلال صديقتها الإعلامية رشا نبيل، عندما أخبرتها بأن القناة تفتح مجال الاختبار ولم يتبق سوى يوم واحد للتقدم، وبالفعل تقدمت إلى الاختبارات واجتازت مراحله حتى أخبروها بعد 20 يوما عن الطريق التليفون بمكالمة مفادها "مبروك إنتي معانا".