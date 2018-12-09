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مرأة

فى موسمه.. الطريقة الصحيحة لشراء وتخزين القرنبيط

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعتبر القرنبيط المقلي" وجبة مصرية أصيلة يعشقها الكثيرون، فإذا كنت من عشاقه يمكنك التعرف على أفضل الطرق لشراء وتخزين القرنبيط فى موسمه ،تقدمها الشيف هالة فهمى .

أولًا قواعد شراء القرنبيط الجيد:
- عليك شراء القرنبيط ذي اللون الأبيض الناصع، وتجنبي شراء القرنبيط الأصفر لأنه مخزن وذابل وغير طازج.
- تأكدي أن ثمرة القرنبيط متمامسكة وصلبة وليست طرية، بحيث تكون ورداتها متقاربة ومتلاصقة ومرصوصة.
- عليك الانتباه والتأكد أن القرنبيط خالي من أية رائحة كريهة، أو بقع لونيه متغيرة عن لونه الأبيض، لأنه بذلك قد بدأ في مرحلة التعفن حيث لا يمكنك تناوله.

خطوات حفظ وتخزين القرنبيط
- نقوم بنزع الأوراق الخضراء حول القرنبيط.
- نقوم بتقطيع القرنبيط إلى وردات متوسطة الحجم على حسب تقسيمها ولكن لا نفتتها حتى يمكننا حفظها.
- نقوم بوضع وردات القرنبيط المقطعة في مياه مغليه بها ملح وكمون.
- نترك القرنبيط 3 دقائق فقط في المياه المغلية ونرفعه سريعا، حتى لا يذوب ويمكننا حفظه متماسك في الفريزر، وخاصة لأن عملية التجميد في الغالب ما تكمل تسوية الخضروات المخزنة.
- بعد رفع القرنبيط من المياه المغلية نضعه مباشرة في مياه بها ثلج؛ حتى يأخذ الصدمة الكافية ويتماسك ويحفظ لأطول فترة ممكنة.
- نترك القرنبيط في المياه المثلجة لدقائق ثم نرفعه بحرص ونتركه يجف قليلا.
- بعد جفاف القرنبيط من المياه نضعه في أكياس تخزين ونفرغ ما بها من هواء ثم يوضع في الفريزر.
- عند استخدام القرنبيط بعد عملية الحفظ والتجميد، علينا إخراجه من الفريزر ليذوب في درجة حرارة المطبخ ثم نبدأ بطهيه، وعلينا الانتباه بأن القرنبيط بعد التجمد لا يحتاج لمزيد من السلق حتى لا يتفتت ويصعب تحضيره.

· ملحوظة
في حالة تبقي كمية من القرنبيط المسلوق ولم يتم قليه، يمكنك الاحتفاظ به وتخزينه ولكن ضعي عليه القليل من الزيت ثم قومي بحفظه في أكياس وضعيها في الفريزر حتى لا يفسد .
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