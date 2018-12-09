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ثقافة

تاريخ مقابر البجوات في جمعية الآثار القبطيّة.. 28 ديسمبر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلنت جمعية الآثار القبطيّة عن تنظيم محاضرة الجمعة 28 ديسمبر، بعنــــوان: " البجوات – واحة الخارجة مقابر من القرن الخامس الميلادي".

يلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية ورئيس قسم العمارة بمعهد الدراسات القبطية، وأستاذ العمارة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتشمل المحاضرة عدة نقاط مهمة منها شرح تصنيف للمباني حسب شكل الفراغ الداخلي،وتصنيف للمباني حسب تشكيل الواجهات الخارجية،ودراسة لمبنى الكنيسة في المنطقة الأثرية.
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