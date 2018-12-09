10 قراريط وراء مقتل أمين شرطة وانتحار عمه في البحيرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن وبتوجيهات اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية أن الخلاف على ملكية 10 قيراط أرض زراعية بعزبة علام وراء قيام مساعد شرطة على المعاش بقتل نجل شقيقه "أمين شرطة بمديرية شمال سيناء" وإصابة والد المتوفى وشخص آخر.





بدأت الخلافات بين الطرفين بمشادة كلامية بين كمال.ا.ع" 65 سنة مساعد شرطة على المعاش وبين شقيقه علام ونجله " سامي.ع.ا"، أمين شرطة بمديرية شمال سيناء بسبب النزاع على ملكية 10 قيراط أرض بمحل إقامتهم وتطورت المشادة إلى مشاجرة وقام على أثرها امين الشرطة باستخراج الطبنجة الخاصة به .





وحاول امين الشرطة إطلاق النار على عمه إلا أن الأخير تمكن من الحصول على الطبنجة وأطلق عدة أعيرة نارية تسببت فى إصابة امين الشرطة بطلق نارى" بأعلى الرقبة وخرج من الصدر" وتوفى قبل وصوله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية كما اسفر الحادث عن اصابة والد آمين الشرطة بطلق نارى بالفم وتم تحويله لمستشفى الجامعة بالإسكندريه.





كما أصيب آخر بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وبعد أن ارتكب مساعد الشرطة جريمته أقدم على الانتحار متناولا الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " وتوفى فور وصوله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود.

كان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شهد حادثا مأساويا، بسبب خلافات عائلية بعزبة علام بمركز شبراخيت، أسفرت عن قيام مساعد شرطة على المعاش باطلاق النيران على شقيقه ونجله واقدم بعدها على الانتحار متناولا الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " للتخلص من حياته وتوفى فور وصوله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود





وترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا المستشفى العام بشبراخيت يفيد بوصول " سامي.ع.ا"، أمين شرطة بمديرية شمال سيناء، مصابا بطلق ناري، وتوفي، " علام.ا.ع "، والد الأول مصابا بطلق ناري، " كمال.ا.ع" 65 سنة، مصابا بتسمم فسفوري نتيجة تناول مادة سامة وتوفي، " علاء.ك.ا "، مصاب بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين بعزبة علام بمركز شبراخيت.





وانتقل على الفور العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد أباظة رئيس المباحث بمركز شبراخيت، لمكان الجريمة





وبالفحص والمعاينة تبين قيام " كمال.ا.ع " 65 سنة، بإطلاق النيران علي شقيقه ونجله لخلافات عائلية بينهم، وإقدامه على الانتحار متناولا مادة سامة الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام، وتوفي فور وصوله





فيما وجه المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب البحيرة فريق من النيابة العامة بمركز شبراخيت برئاسة المستشار محمد أكرم مدير النيابة وبمشاركة المستشار أحمد البيلى وكيل النائب العام لمعاينة جثة أمين الشرطة وعمه بمستشفى إيتاى البارود العام.





وأمرت النيابة العامة بإحالة الجثث إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والإصابات والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة.