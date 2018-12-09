مدينة السلام تحتضن المنتدى الأفريقي الثالث.. السيسي يدعو لإنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال.. مستقبل وطن يعزز من توجه مصر نحو القارة..وبرلماني:المؤتمر يمد جسورًا من التعاون بين دول أفريقيا

مستقبل وطن: منتدى أفريقيا 2018 يعزز من توجه مصر نحو القارة السمراء

سعد بدير: منتدى أفريقيا 2018 حدث له أهمية كبيرة لمصر والقارة السمراء

محمد عبد الله: منتدى أفريقيا 2018 فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى «أفريقيا 2018»، فى نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى.. تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، أمس، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من زعماء القارة، وهو المنتدى الذى تتطلع مصر خلاله لبحث دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية. «AfCFTA» حيز التنفيذ العام المقبل.





وحول هذا المنتدى الهام، قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "منتدى إفريقيا 2018" محفل جديد تستضيفه مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ توجهها القارى وتعزيز تواصلها مع كافة الشركاء الأفارقة الإستراتيجيين وتجميعهم حول هدف واحد.





وأوضح "رشاد"، فى تصريحات له اليوم السبت، أن مصر قدمت لهذا الملف الكثير والكثير واستطاعت خلق رؤية موحدة فى جميع القضايا الإقليمية والقارية وفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستثمارية فى أفريقيا، مؤكدًا أن تزامن هذه الخطوات مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019 يعزز من تواجدها بقلب القارة السمراء والقضاء على عهود من التهميش.





وأشار إلى أن مثل هذه المحافل الإقليمية تبعث برسائل سياسية غاية فى الأهمية، يأتى على رأسها؛ أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار وستظل دومًا القلب النابض الذى يلم الشمل ويجمع الفرقاء نحو هدف واحد يرتكز على التعاون البناء والمشترك بما يعود بالنفع على الجميع، كما أنه يعزز استراتيجية الدولة نحو توسيع دائرة علاقاتها الخارجية المتوازنة، بالإضافة إلى أنه سيكون له مردود إيجابى على المستوى الاقتصادى من خلال اتفاقيات الاستثمار والتصنيع التى سيتم تدشينها.





وأكد أن يضع روشتة عمل لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب والفكرى والتطرف وخاصة أن منطقتنا الإفريقية من أكثر المناطق التى عانت كثيرا من ويلاته بسبب تراجع المستويين التعليمى والتنموى، مؤكدا أن مصر أعادت اكتشاف الشباب الإفريقي وجعلت لديهم نوع من الانتماء لبنى قارتهم يستهدف تبادل الخبرات والمعلومات ما يساعد بلدانهم على مواجهة الظروف السياسية الصعبة الموجودة الآن.





وأضاف: خروج الشباب من أي معادلة للتنمية بمختلف أنواعها سواء كانت فكرية أو مجتمعية أو سياسية لن ترى النور ولا بد من الاستعانة بالشباب وتصديرهم للمشهد لأنهم لا يمثلون جناح أمن الأمة فقط بل جناح الأمن والسلام لشعوب العالم أجمع.





وفي ذات السياق أكد النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن "منتدى أفريقيا 2018"، والذي يأتي بمشاركة واسعة النطاق من العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، يعد بمثابة حدثًا ذا أهمية كبيرة لمصر والمنطقة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه هناك العديد من الأهداف المرتقب تحقيقها من هذا المنتدى.





وقال "بدير" في بيان له اليوم، أن الأهمية الكبرى لمنتدى "أفريقيا 2018"، ترجع لتعزيز أواصر التعاون، ومد مزيد من جسور التجارة بين مصر ودول القارة بأكملها، لافتًا إلى أن دور مصر الفاعل في القارة الأفريقية يعزز مكانتها العالمية، كما أنه يزيد من دورها الفاعل في محيطها الإقليمي.





وتابع "بدير": ننتظر خروج المنتدى بنتائج ستعود بالنفع على الدولة المصرية في كافة تعاملاتها من دول القارة، لاسيما في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين شعوب القارة.





من جانبه، أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية مؤتمر افريقيا 2018 والذي ينعقد هذا العام للمرة الثالثة على التوالي فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية، حيث يحضره عدد من الرؤساء وكبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن مستقبل الاستثمار في أفريقيا أصبح واعدًا، وسيشهد المزيد من العمل الجاد خلال الفترة القليلة المقبلة، نظرا للتنافس الكبير بين القوى العظمى على الاستثمار في أفريقيا، لما تمتلكه من ثروات ومعادن وتوافر الأيدي العاملة، والمناخ المناسب للاستثمار وتحقيق أرباح عالية.



