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حوادث

سقوط عصابة الميري المزيف يتزعمها أمين شرطة مفصول أعلى دائري الوراق

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:38 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
ندي حمودة
نجحت قوات إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة في القبض على تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة يتزعمها أمين شرطة مفصول لسرقة المواطنين اعلي الطريق الدائري بالوراق.

أفادت التحريات التي اجريت باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث بانه اثناء مرور دورية امنية اعلي دائري الوراق لملاحظة الحالة استغاث بالقوات مواطن تعرض للسرقة علي يد 3 اشخاص يدعون انهم رجال شرطة، تجولت القوات برئاسة العقيد محمد حسن وكيل ادارة تامين الطرق والمنافذ بالجيزة والنقيب محمود عبد الفتاح اعلي الطريق الدائري حتي نجحت بالقاء القبض علي 3 متهمين بحوزتهم متعلقات المجني عليه.

بمواجهة المتهمين اقروا امام العقيد خالد كمال رئيس ادارة الطرق والمنافذ بالجيزة انهم كونوا تشكيلا عصابيا ينتحل صفة رجال شرطة مدعين ان احدهم ضابط والاخرين فردين للاستيلاء علي اموال وهواتف المارة اعلي الدائري واشارت التحريات والمناقشات إلى ان زعيم التشكيل امين شرطة مفصول وعثر بحوزتهم علي طبنجة يستخدموها في تهديد المواطنين ومبلغ 400 جنيه وهاتف محمول مسروقات الضحية.

اعترف المتهمون بارتكاب عدة جرائم اخري فامر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة باحالتهم الي النيابة العامة.
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