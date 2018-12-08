رئيس الشعبة يحذر مزارعي الأرز: البديل موجود لو رفضتم سعر الحكومة

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر لديها ما يكفيها من الأرز، ونطمئن الشعب المصري إن "الأرز كتير".



وأضاف "شحاتة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم السبت، أن مصر قبل 15 يناير سيدخل لها "75 ألف طن أرز".



وأكد "شحاتة" أن المواطن المصري "مستعجل جدا"، متعجبا: "الأرز موجود في السوق والوزير هيعقد جلسة مع المزارعين الاسبوع المقبل وسيتفق معهم على السعر ولو رفضوا البديل موجود".



وأشار إلى أن "علي المصيلحي وزير التضامن تعاقد مع مصانع وطنية على 35 ألف كرتونة مكرونة شهريًا"

