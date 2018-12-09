عمرو درويش: منتدى أفريقيا 2018 يؤكد محورية مصر في الملف الاقتصادي بالقارة

قال عمرو درويش، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تندفع بقوة نحو أفريقيا لتحقيق طفرة اقتصادية، ويتجلى هذا في إعلان السيسي عن إنشاء أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر، إضافة إلى استثمار التقارب مع أفريقيا في كافة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في مد جذور جديدة للتعاون مع القارة.





وأضاف "درويش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن تزامن المنتدى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل، يعطي بعد أكبر للملفات التي نتطلع إليها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن وجود كبار دول القارة الأفريقية ومنها إثيوبيا، بالمنتدى الأفريقي بشرم الشيخ، يؤكد على محورية الدور المصري في الموضوعات الاقتصادية التي تهم القارة.





وتابع: "تعزيز الروابط مع أفريقيا وإعادة ريادة مصر لها، يأخذ مجموعة من المحاور، على رأسها الملف الاقتصادي، والذي يعد خطوة هامة وركيزة أساسية نحو إعادة هذه الريادة المصرية للقارة السمراء".



