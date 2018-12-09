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عمرو درويش: منتدى أفريقيا 2018 يؤكد محورية مصر في الملف الاقتصادي بالقارة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:31 ص
منتدى أفريقيا 2018
منتدى أفريقيا 2018
عبد الرحمن سرحان
قال عمرو درويش، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تندفع بقوة نحو أفريقيا لتحقيق طفرة اقتصادية، ويتجلى هذا في إعلان السيسي عن إنشاء أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر، إضافة إلى استثمار التقارب مع أفريقيا في كافة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في مد جذور جديدة للتعاون مع القارة.

وأضاف "درويش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن تزامن المنتدى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل، يعطي بعد أكبر للملفات التي نتطلع إليها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن وجود كبار دول القارة الأفريقية ومنها إثيوبيا، بالمنتدى الأفريقي بشرم الشيخ، يؤكد على محورية الدور المصري في الموضوعات الاقتصادية التي تهم القارة.

وتابع: "تعزيز الروابط مع أفريقيا وإعادة ريادة مصر لها، يأخذ مجموعة من المحاور، على رأسها الملف الاقتصادي، والذي يعد خطوة هامة وركيزة أساسية نحو إعادة هذه الريادة المصرية للقارة السمراء".

وانطلقت أمس السبت، فعاليات منتدى «أفريقيا 2018»، فى نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى.. تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية»، بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، أمس، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من زعماء القارة، وهو المنتدى الذى تتطلع مصر خلاله لبحث دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية. «AfCFTA» حيز التنفيذ العام المقبل.
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