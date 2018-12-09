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توك شو

رانيا يوسف لمنتقديها: شكرا شيلتوا عنى ذنوب كتير قوى.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الفنانة رانيا يوسف: إنها خضعت للتحقيقات أمس بموجب البلاغ المقدم من سمير صبري، المحامى؛ لافتا إلى أنها تنتظر الآن قرار النائب العام بشأن واقعة الفستان.

وأضافت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «كنت خايفة وأنا رايحة التحقيقات، لإني مكنتش متوقعة إن كل دا يحصل».

وأوضحت: «قانونا ليس من حق المحامي إنه يتنازل عن البلاغ، لإن البلاغ وصل للنائب العام، والموضوع خرج من إيديهم وراح للنائب العام، وأصبح البلاغ في سلطة النائب العام».

واختتمت: «عايزة أشكر كل إللي وقفوا معايا، وأشكر إللي فهموا نيتي، وعايزة أشكر إللي شتموني علشان شالوا من عليا ذنوب كتيرة أوي».
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