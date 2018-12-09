سهام صالح: بفضل ترشيح هذا الرجل أصبحت مذيعة حقيقية .. فيديو

قالت الإعلامية سهام صالح المذيعة في قناة MBC ووكيل نقابة الإعلاميين إن الإعلامي محمد عبد المتعال رئيس مجلس إدارة قناة MBC مصر أول من رشحها لتقديم برنامج توك شو صباحي بعد مسيرة كبيرة في تقديم النشرات الإخبارية في قنوات الحرة وأون تي في وإم بي سي.





وقالت إن عبد المتعال قال لها نصا "إنتي هتعملي برنامج ومش هتقدمي نشرة خلاص" ورشحها لتقديم برنامج "صباحك مصري" الذي تعتبره بداية حقيقية لمسيرتها في الإعلام المصري.



