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أخبار البلد

سهام صالح: بفضل ترشيح هذا الرجل أصبحت مذيعة حقيقية .. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:55 ص
صدى البلد
أحمد سالم
قالت الإعلامية سهام صالح المذيعة في قناة MBC ووكيل نقابة الإعلاميين إن الإعلامي محمد عبد المتعال رئيس مجلس إدارة قناة MBC مصر أول من رشحها لتقديم برنامج توك شو صباحي بعد مسيرة كبيرة في تقديم النشرات الإخبارية في قنوات الحرة وأون تي في وإم بي سي.

وقالت إن عبد المتعال قال لها نصا "إنتي هتعملي برنامج ومش هتقدمي نشرة خلاص" ورشحها لتقديم برنامج "صباحك مصري" الذي تعتبره بداية حقيقية لمسيرتها في الإعلام المصري.

وقدمت سهام برنامج صباحك مصري من نوفمبر 2014 وحتى 2017، وبعد ذلك تم إسناد تقديم برنامج حديث المساء إليها، حيث تدين للبرنامجين بكثير من خبرتها وتعتبر بما تعلمته من خلال التجربتين أنها كانت بداية حقيقية لها مع الجمهور.
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