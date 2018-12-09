الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

قالت الفنانة التونسية درة، إن قرار الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بتطبيق مساواة الإرث بين الرجل والمرأة، هو مطلب منذ زمن للحركات النسائية والمثقفين في تونس؛ مؤكدة أنها تؤيد القرار وتتفق معه.





وأضافت "درة"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، أن القرار يخدم حقوق المرأة، ويضمن حقوق السيدات بشكل أكبر؛ رددت: "لو حد شايف إنه تعارض مع الشرع خلاص ماتطبقوش، من حقك اختيار تطبيق الشرع أو تطبيق القرار".





وأصدر ديوان الإفتاء فى تونس، بيانا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.











