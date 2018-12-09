ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة التونسية درة، إن قرار الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بتطبيق مساواة الإرث بين الرجل والمرأة، هو مطلب منذ زمن للحركات النسائية والمثقفين في تونس؛ مؤكدة أنها تؤيد القرار وتتفق معه.

وأضافت "درة"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار"، أن القرار يخدم حقوق المرأة، ويضمن حقوق السيدات بشكل أكبر؛ رددت: "لو حد شايف إنه تعارض مع الشرع خلاص ماتطبقوش، من حقك اختيار تطبيق الشرع أو تطبيق القرار".

وأصدر ديوان الإفتاء فى تونس، بيانا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.




loading...

ترشيحاتنا

مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

لشعرك وبشرتك.. 10 فوائد لاستخدام هلام الصبار

الحصاد الأسبوعي لنادي الزمالك وحرب الصفقات بين القطبين.. فيديو

متظاهرة للشرطة الفرنسية: يجب أن تخجلوا من أنفسكم وتنضموا إلينا ..فيديو

محمد صلاح يثير الجدل بأحدث صورة له بعد ثلاثية ليفربول

مشجعو ليفربول يكشفون سر عدم احتفال محمد صلاح بهدفه الأول في بورنموث

تعرف على 4 دراسات ترصد تأثير تدخين السجائر على الصحة

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو

نقيب سائقي التوك توك تكشف عن نوع جديد: كيوت وبـ 42 ألف.. فيديو

الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو

نجاة عبد النعيم: السترات الصفراء أصدرت إعلان حرب ضد فرنسا.. فيديو

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي ويتصدر الهدافين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور
رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو
مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟