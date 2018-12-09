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أخبار البلد

شباب الصحفيين: مؤتمر شرم الشيخ يؤكد عودة مصر للريادة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قالت جبهة شباب الصحفيين، إن منتدى" أفريقيا 2018 "المنعقد حاليا بشرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد ان مصر عادت بقوة إلى القارة السمراء وأصبحت قلب أفريقيا النابض بالأفكار والمقترحات الجديدة من خارج الصندوق التي تعود بالخير والنفع على جميع دول القارة وان جسور التواصل والتعاون عادت بفكر ورؤية مختلفة بعد سنوات من الإهمال الغير مفهوم في العهود السابقة.

وأضاف هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، اليوم، أن مصر بقيادة السيسي أصبحت مصدر ثقة قوي والبوابة الأولى في جميع مجالات الاستثمار ليس في أفريقيا فقط بل في جميع أنحاء العالم لما تتميز به من مقومات للاستثمار الجيد غير موجودة في أي مكان آخر.

وتابع طوالة أن هذا المنتدى الكبير في نسخته الثالثة والذي حمل عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات الأفريقية" يعد رسالة هامة وقوية للغرب إن مصر مستقرة وبلد الأمن والأمان وتحتض جميع الشعوب الأفريقية والعالمية للعمل سويا من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لكل شعوب دول القارة الأفريقية.

وأوضح طوالة إن المنتدى يساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة بطريقة غير مباشرة حيث لا تقام مثل هذه المنتديات الكبيرة إلا في دول مستقرة تحمل مقومات الحق والخير والعدل والجمال.
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