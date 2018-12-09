ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ما بين مشكك في الواقعة ومؤكد لها، إستحوذت واقعة تسلق شخصين للهرم ليلا خلال الأيام الماضية علي إهتمام المصريين سواء في وسائل الإعلام أو علي وسائل التواصل الإجتماعي، بسبب ما صاحبها من لغط حول تصوير لقطات خارجة أعلي الهرم، حيث أحال د.خالد العناني وزير الاثار مذكرة عن الواقعة للنائب العام للتحقيق.

الواقعة التي كان بطلها المصور الدانماركي أندرياس هفيد، الذي أعادت للأذهان مرة أخري عدة وقائع مماثلة حدثت خلال السنوات الماضية، بعد نجح فيها عدة أِشخاص أجانب ومصريين في تسلق الهرم، إندفاعا وراء جنون المغامرة أو إلتقاط صورة سيلفي، وهو ما يرصده موقع صدي البلد في التقرير التالي.

في عام مارس 2013 تمكن عدد من السائحين الروس من تسلق الهرم الأكبر ليلا وإلتقاط الصور التذكارية من فوقه،وهي القصة التي نشرتها حينها صحيفة الإندبندنت البريطانية،وكان من بينهم مصور فوتوغرافي يدعي فيتالى راسكالوف،حيث تمكنوا جميعا بعد الإحتيال علي حراس المنطقة والإختباء في مكان ما حتي لا يتم منعهم.

واقعة أخري شهيرة أحدثت ضجة حينها بسبب رد الفعل تجاهها،حيث صدر قرار مصري في فبراير 2016 بمنع أندريج كيسيلسكي السائح الألماني الشاب"18 عاما"وذلك بمنعه من دخول مصر مدي الحياة، علي خلفية مخالفته للقانون المصري وقيامه بتسلق هرم خوفو نهارا وإلتقاط صور تذكارية،وحينها أرسلت وزارة الأثار خطابا رسميا لسفارة ألمالنيا بالقاهرة تخبرها بالقرار.

وفي العام التالي 2017 نجح شاب تركي يدعي كورموجو في تسلق الهرم والوصول للقمة، ووثق ذلك بفيديو نشره علي صفحته الرسمية علي فيسبووك، وأثناء ما كان يصعد وفي منتصف الهرم سمع تحذيرات الشرطة له ودعوته للنزول،إلا أنه أكمل الصعود حتي أعلي نقطة في الهرم ووصل لقمته وإلتقط الصور التذكارية من موقعه.

ورغم أن تسلق الهرم مجرم قانونا وتسعي الأثار والشرطة لمنعه تطبيقا للقانون وحماية للأرواح،فإن كثير من المصريين خاصة الأطفال والطلبة من زوار المكان،يسعون للصعود والتقاط الصور التذكارية،ومنهم طالب كلية التجارة هشام مصطفى، الذى نجح في 2016 في الصعود للهرم الأكبر خوفو والوصول لقمته، ووثق ذلك بمجموعة صور سيلفي.
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة كبرى خاصة بقناة الفراعين

مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

حكاية كوكا الأميرة السودانية الهاربة..أول ممثلة مصرية تصل إلى العالمية

استمر 13 عاماً وانتهى بكلمة طيبة.. حكاية أشهر خلاف في تاريخ الغناء العربي

والد ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا يروي تفاصيل الواقعة..فيديو

ناقد رياضي: الأهلي يحتاج رمضان صبحي وأتمنى رحيل النني عن أرسنال

الآثار المصرية تفجر مفاجأة بشأن فيلم الأهرامات.. فيديو

ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

لجنة الدفاع تناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات.. اليوم

تعليق قوي من أحمد موسى عن صور الفعل الفاضح فوق الأهرامات..فيديو

أول ظهور لسعيد حساسين بعد تعرضه لحادث سير مميت.. فيديو

ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا: شرفي اتهان وطلبت الطلاق.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور
رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟