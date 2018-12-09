مصر وألمانيا وتركيا سبقت الدنمارك في الوصول لقمة الهرم.. صور

ما بين مشكك في الواقعة ومؤكد لها، إستحوذت واقعة تسلق شخصين للهرم ليلا خلال الأيام الماضية علي إهتمام المصريين سواء في وسائل الإعلام أو علي وسائل التواصل الإجتماعي، بسبب ما صاحبها من لغط حول تصوير لقطات خارجة أعلي الهرم، حيث أحال د.خالد العناني وزير الاثار مذكرة عن الواقعة للنائب العام للتحقيق.



الواقعة التي كان بطلها المصور الدانماركي أندرياس هفيد، الذي أعادت للأذهان مرة أخري عدة وقائع مماثلة حدثت خلال السنوات الماضية، بعد نجح فيها عدة أِشخاص أجانب ومصريين في تسلق الهرم، إندفاعا وراء جنون المغامرة أو إلتقاط صورة سيلفي، وهو ما يرصده موقع صدي البلد في التقرير التالي.



في عام مارس 2013 تمكن عدد من السائحين الروس من تسلق الهرم الأكبر ليلا وإلتقاط الصور التذكارية من فوقه،وهي القصة التي نشرتها حينها صحيفة الإندبندنت البريطانية،وكان من بينهم مصور فوتوغرافي يدعي فيتالى راسكالوف،حيث تمكنوا جميعا بعد الإحتيال علي حراس المنطقة والإختباء في مكان ما حتي لا يتم منعهم.



واقعة أخري شهيرة أحدثت ضجة حينها بسبب رد الفعل تجاهها،حيث صدر قرار مصري في فبراير 2016 بمنع أندريج كيسيلسكي السائح الألماني الشاب"18 عاما"وذلك بمنعه من دخول مصر مدي الحياة، علي خلفية مخالفته للقانون المصري وقيامه بتسلق هرم خوفو نهارا وإلتقاط صور تذكارية،وحينها أرسلت وزارة الأثار خطابا رسميا لسفارة ألمالنيا بالقاهرة تخبرها بالقرار.



وفي العام التالي 2017 نجح شاب تركي يدعي كورموجو في تسلق الهرم والوصول للقمة، ووثق ذلك بفيديو نشره علي صفحته الرسمية علي فيسبووك، وأثناء ما كان يصعد وفي منتصف الهرم سمع تحذيرات الشرطة له ودعوته للنزول،إلا أنه أكمل الصعود حتي أعلي نقطة في الهرم ووصل لقمته وإلتقط الصور التذكارية من موقعه.



ورغم أن تسلق الهرم مجرم قانونا وتسعي الأثار والشرطة لمنعه تطبيقا للقانون وحماية للأرواح،فإن كثير من المصريين خاصة الأطفال والطلبة من زوار المكان،يسعون للصعود والتقاط الصور التذكارية،ومنهم طالب كلية التجارة هشام مصطفى، الذى نجح في 2016 في الصعود للهرم الأكبر خوفو والوصول لقمته، ووثق ذلك بمجموعة صور سيلفي.