ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
تحدث هرماس رضوان رئيس مجلس ادارة نادي بني عبيد عن ذكريات فوز ناديه على الزمالك بكأس مصر عام 2008.

وقال رضوان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "احتفالنا بالذكرى رسالة للاعبي الفريق الحالي ان من جد وجد وان الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وأضاف: "سيتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني ومنحهم شهادات تقدير على ما قدموه، رفعوا اسم بني عبيد على مستوى العالم".

واختتم: "فوزنا على الزمالك يؤكد انه اذا الشعب يومًا اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر".
loading...

ترشيحاتنا

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

نقيب سائقي التوك توك تكشف عن نوع جديد: كيوت وبـ 42 ألف.. فيديو

حفل زفاف درامى.. بريطانية تتزوج شابا لن يعيش أكثر من 14 يوما.. صور

تعليق قوي من أحمد موسى عن صور الفعل الفاضح فوق الأهرامات..فيديو

البرلمان يتحرك ضد فيلم الأهرامات

تعرف على أمنية أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه.. فيديو

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو

ترامب: أصحاب السترات الصفراء يتغنون باسمي في شوارع باريس

العشري لـ صدى البلد: بيراميدز أطاح بالإسماعيلي من مثلث الكبار..فيديو

حكاية كوكا الأميرة السودانية الهاربة..أول ممثلة مصرية تصل إلى العالمية

بعد واقعة الفستان.. رانيا يوسف تكشف عن تعاقدها على فيلم أجنبي.. فيديو

طريقة عمل الجبنة الرومي المقلية على الطريقة الايطالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور
رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟