رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة

تحدث هرماس رضوان رئيس مجلس ادارة نادي بني عبيد عن ذكريات فوز ناديه على الزمالك بكأس مصر عام 2008.



وقال رضوان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "احتفالنا بالذكرى رسالة للاعبي الفريق الحالي ان من جد وجد وان الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".



وأضاف: "سيتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني ومنحهم شهادات تقدير على ما قدموه، رفعوا اسم بني عبيد على مستوى العالم".



واختتم: "فوزنا على الزمالك يؤكد انه اذا الشعب يومًا اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر".

