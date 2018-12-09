رئيس جامعة كفر الشيخ: 7 آلاف طالب يشاركون في أسبوع شباب الجامعات

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيز وتشطيب قاعة الاحتفالات الكبرى في إطار الاستعدادات لفعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ12.





وأضاف القمري أن أسبوع شباب الجامعات المصرية سينعقد تحت شعار "بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء" في الفترة من 2 حتى 8 فبراير 2019 بحرم الجامعة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وإعلان 2019 عام الشباب.



