الأربعاء.. انطلاق أولى حفلات فرقة رضا لشهر ديسمبر على مسرح البالون

تنطلق يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجارى، أولى حفلات فرقة رضا للفنون الشعبية لهذا الشهر على مسرح البالون، تحت إشراف الفنانة ماجدة إبراهيم مدير عام الفرقة .



وتقدم الفرقة باقة من أجمل استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، ويتضمن الجزء الأول من الحفل استعراض " الأقصر، غزل فى الريف، الحجالة، الكرنبة، التنورة، العصا "، أما الجزء التانى من الحفل فيتضمن استعراض" الفلاحين، الأسكندرانى، الأغانى، سماح النوبة، موشح ياغريب الدار، النوبة"



تقام الحفلات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويستمتع الجمهور باستعراضات أعرق الفرق الفنية بالبيت لمدة ساعتين .