منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء

منتدى أفريقيا 2018، يعتبر إحدى قنوات الاتصال بين مصر والقارة السمراء، ويعكس رؤية مصر تجاه شباب مصر وأفريقيا، والقارة السمراء واعدة بالعديد من فرص الإستثمار وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام حتى تكون أرض خصبة للاستثمار، وتلك الرؤية متواجدة نصب أعين الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل على تحقيقها.





بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته في جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا»، والتي تعتبر الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018 الكوميسا، غدا الأحد، بشرم الشيخ، حيث شهدت الجلسة مشاركة الرئيس الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبرى الشركات العاملة في أفريقيا.





وفيما يلي أبرز رسائل الرئيس السيسي في الجلسة:

-إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.

-شباب أفريقيا هم الأمل وأوصيهم بالعمل الدؤوب والإبداع.

-تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر.

-مسابقة لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018.

-البنية الأساسية هى التحدى الأكبر أمام الحكومات الأفريقية.

-شباب القارة الإفريقية لا يجب أن يتوقفوا عن تحقيق أحلامهم.

-تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.





وإلى نص كلمة الرئيس السيسي في فعاليات جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا»:





قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التحية لكل الأفارقة الموجودين بشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات منتدى افريقيا 2018؛ قائلا:" هذا الحدث يهدف لتعزيز العلاقات بين الدول الافريقية، ونحن نثق في عقول الشباب المصري والافريقي؛ وأفكارهم المبتكرة التي ستحقق التنمية والمستقبل الأفضل.





وأضاف، أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم التعاون المشترك بين دول أفريقيا وتمكين الشباب وتوفير الإمكانيات وتنمية الإبداع، مؤكدا أن إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي؛ لأنها تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة دول العالم.





وأوضح الرئيس، أن مصر حرصت على القيام بالعديد من الإجراءات في مجال ريادة الأعمال ومنها، تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها وتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال لتقديم، سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة تصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.





وأكد، أنه تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كـ مطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الـ3 سنوات المقبلة، مضيفا أنه تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقل، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.





ولفت السيسي، إلى أنه تم تأسيس وتفعيل مركز «فكرتك شركتك» لدعم ريادة الأعمال، الذي يعد أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم 450 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال و40 دورة تدريبية في مختلف مجال ريادة الأعمال، بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلي مشروعات واقعية، موضحا أنه تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج لريادة الأعمال.





وأردف السيسي: "تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، واختيار أفضل 20 شركة منهم لعرض أفكارهم أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة".





واستطرد الرئيس السيسي، قائلا:" إحنا متواجدين كشباب وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين في المنتدى، ونحن بحاجة إلى التعرف على سبب عدم تحقيق كل أمانى شبابنا في إيجاد فرص عمل جيدة لإحداث التقدم وتوفير حياة أفضل لهم"، لافتا إلى أن تحدي البنية الأساسية متواجد في افريقيا ومتواجد في مصر بشكل أو بآخر، ويعتبر التحدي الأساسي أمام أفريقيا والحكومات، ويحول دون توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومعظم دول قارتنا لا تمتلك الطاقة والبنية الأساسية القادرة على توفير البيئة والمناخ المناسب لإيجاد عمل لشباب أفريقيا.





وأوضح، أن تحديات القارة الإفريقية لن تعيق الاستمرار والمضي للأمام بأوطاننا، وقد أكد خلال كلماته السابقة مع بعض الرؤساء الأوروبيين أنه يقوم على تطوير البنية التحتية الإفريقية، منوها على أن شباب القارة الإفريقية لا يجب أن يتوقفوا عن تحقيق أحلامهم رغم التحديات التي قد تقابلهم وتعرقلهم، وأنه هناك الكثير من الأفكار البسيطة الخاصة بالشباب والتي تحقق نجاحا كبيرا في مجال العمل، ونحن نسعى جادين لتحسين وتطوير البنية التحتية الأساسية للقارة الإفريقية خلال عام 2019.





وفي نهاية حديثه وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى شباب افريقيا، قائلا:" كونوا على ثقة بأننا نؤمن بكم وبأحلامكم، وأقول لكم أمامكم تحديات كبيرة تحتاج إلى الاجتهاد والمثابرة والإبداع، وأثق أنكم أهلا لتلك التحديات، وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة،انتم املنا ومستقبلنا، أوصيكم بالعمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس، وأوصي شباب أفريقيا بضرورة التحلي بالعزيمة التي لا تلين لتحويل الأفكار إلى واقع يحقق مستقبلا زاهرا وحياة كريمة و مكانا لائقا بين الشعوب والأمم ".















