محمد صلاح يثير الجدل بأحدث صورة له بعد ثلاثية ليفربول

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه بموقع فيس بوك يبدو فيها غاضبا أثارت جدلا بين محبيه.





وكان صلاح سجّل رقما قياسيا جديدا له في الدوري هذا الموسم مع فريقه، بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورتسموث ووصل للهدف العاشر في سجله التهديفي، حيث تمكن محمد صلاح من افتتاح التهديف في 7 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، على مستوى الأندية الإنجليزية.



