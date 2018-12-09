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رياضة

محمد صلاح يثير الجدل بأحدث صورة له بعد ثلاثية ليفربول

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه بموقع فيس بوك يبدو فيها غاضبا أثارت جدلا بين محبيه. 

وكان صلاح سجّل رقما قياسيا جديدا له في الدوري هذا الموسم مع فريقه، بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورتسموث ووصل للهدف العاشر في سجله التهديفي، حيث تمكن محمد صلاح من افتتاح التهديف في 7 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، على مستوى الأندية الإنجليزية. 

وأثار صلاح الجدل بعدم احتفاله بأول أهدافه في المباراة، والتى ساهمت في تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف و ينافسه أوباميانغ لاعب فريق أرسنال بنفس عدد الأهداف.
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