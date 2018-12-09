اللجنة المشرفة على مبادرة الوفد مع الناس تتلقى طلبات إقامة الفعاليات

اجتمعت لجان شمال الجيزة الفرعية لحزب الوفد، السبت، مع اللجنة المشرفة على مبادرة "الوفد مع الناس" برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، لمناقشة الافكار والمقتراحات وتحديد أولويات المواطنين داخل الجيزة لدرستها وتنفيذها علي أرض الواقع مع رؤساء واعضاء لجان شمال الجيزة.



واتفق الجميع علي أن المبادرة تعتمد على وضع خطة التنمية المستدامة قصيرة المدى للتفاعل مع الجماهيرة من خلال عمل اللجان العامة والفرعية بالمحافظات والعمل على حل مشاكلهم عن طريق قيادات الحزب وتقديم الخدمات عن طريق نواب الوفد وتوصيل صوتهم للمسئولين عن طريق جريدة وبوابة الوفد.



وأكدت اللجنة المشرفة على المبادرة، على أهمية وضع خطة طويلة المدي لجميع اللجان تهدف الي عودة حزب الوفد للشارع المصري من جديد وتفعيل الدور السياسي والثقافي والاجتماعي والخدمي.



وأضافت اللجنة أنها ليس لها أي علاقة بالتشكيل الحزبي أو الهيكل التنظيمي للجان الوفد بالمحافظات خاصة ان هذا هو دور رئيس الوفد والسكرتير العام للوفد، لافتة إلى أنها لجنة مؤقتة وعملها هو وضع خطة استراتيجية طويلة المدي واخري متوسطة المدي لتنفيذ اهداف المبادرة من خلال تجهيز مقرات رئيسية في اماكن مميزة وسط ميادين وشوارع رئيسية في المحافظة لسهولة الوصول اليها من قبل المواطنين، وتعمل ايضا هذه المقرات كغرف عمليات، وذلك لوضع المبادرة في المسار المحدد لها.



وأشارت اللجنة إلي انه عقب الانتهاء من فعاليات المبادرة بالجيزة سوف تنتقل المبادرة إلي محافظة القاهرة ثم إلى باقي محافظات الجمهورية.



وأكدت اللجنة ان المبادرة سوف تستمر علي مدار العام في جميع محافظات مصر، وذلك من خلال تنفيذ جدول زمني للفعاليات لضمان نجاح التنمية المستدامة التي تهدف اليها المبادرة. ولعودة حزب الوفد الى الشارع السياسي.



وأوضحت اللجنة أنها سوف تتلقي طلبات الفعاليات من اللجان الفرعية لحزب الوفد بجنوب الجيزة حتي يوم السبت القادم والتي تضم تحديد نوع الفعالية وتحديد المكان والزمان، لتقوم اللجنة بتوفير كافة المستلزمات وجميع المتطلبات التي تحتاجها الفاعلية.



حضر الإجتماع فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، ونبيل عبد الله عضو الهيئة العليا وسعد بدير النائب الوفدي ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب لشئون الاتصال السياسي وعدد من قيادات الوفد.