ناقد رياضي: الأهلي يحتاج رمضان صبحي وأتمنى رحيل النني عن أرسنال

قال تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، إن الأهلي في أشد الاحتياج لرمضان صبحي في الوقت الحالي.



وأضاف تامر بدوي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "دائمًا أتمنى أن يستمر أي محترف في الخارج وعدم العودة لمصر، لكن الأهلي يحتاج لرمضان صبحي في هذا الوقت، لضعف الهجوم".



وعن موقف النني في أرسنال: "أتمنى رحيل محمد النني عن أرسنال، لأنه لا يشارك ويجب أن يجدد طموحه في فريق آخر".



وعن تريزيجيه قال إنه لاعب جيد لكنه مازال في الدوري التركي بسبب عدم وجود وكيل أعمال قوي، مضيفا أن امكانيات اللاعب تؤهله للعب في الدوري الألماني أو الفرنسي، أو أندية كبيرة في تركيا".

