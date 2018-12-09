حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بالعباسية

قررت النيابة العامة حبس ٧ لصوص تخصصوا فى سرقة الشقق في العباسية، بحى الوايلى.



كان قسم شرطة الوايلى، تلقى العديد من البلاغات بتعرض شقق سكنية بالمنطقة لحوادث سرقات اجهزة وكيلو ذهب واموال من داخلها.



تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات الى ان التشكيل العصابي مكون من ٧ عاطلين تخصصوا فى سرقة الشقق باسلوب المفتاح المصطنع تم ضبط المتهمين واعاده السواد الاعظم من المسروقات وجار تسليمها لاصحابها.

