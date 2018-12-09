تفاصيل فعاليات اليوم الأول من منتدي أفريقيا 2018

ينشر " صدي البلد" أبرز فعاليات اليوم الأول لمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 من ديسمبر الجاري، والذي شهد إقبالا مكثفا من ممثلي الوفود العربية والأفريقية والمؤسسات الدولية ورؤساء البنوك المحلية والأفريقية ورجال الأعمال.





حضر فعاليات المنتدي عددًا من الوزراء من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفير سامح شكري وزير الخارجية، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية.





وشهد اليوم الأول للمنتدي توقيع الحكومة علي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها (اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 2.29 مليار جنيه لانشاء مصرف مياه بحر البقر و4 محطات لتحلية المياه بجنوب سيناء، واتفاقية مع الجانب الإيطالي بـ45 مليون يورو لدعم التدريب و الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لترويج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنتجاتها داخل وخارج مصر، عقود استثمارية مع مستثمرين محليين و دوليين وبين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات و احد الشركات الافريقية بقيمة تبلغ 400 مليون دولار لدعم البنية التحتية في الاتصالات، بجانب توقيع اتفاقيتين مع البنك الاوربي لاعادة الاعمال ومصر الخير و مسرعة الأعمال فلك لدعم ريادة الاعمال في مصر).





كما وقعت الحكومة علي ( بروتوكول بين شركات سويفيل وفاليو والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لتقديم خدمات البيع بالتقسيط لشراء حافلات للمتعاقدين مع شركات النقل التشاركي،توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كيتشنر بـ213.9 مليون يورو، منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وتعزيز الاصلاحات في الري والطاقة المتجددة بقيمة 55.8 مليون يورو، اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج التنمية المجتمعية بمبلغ 15 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة).





وشارك رجل الاعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوبي، بفاعليات المنتدي مؤكدا أن تنظيم المؤتمراتِ الدولية أصبح سمةً مميزة لمصر؛ حيث تحقق كثيرًا من الأغراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرًا إلى أن مشاركة عددٍ من الرؤساء الأفارقة بمنتدى أفريقيا 2018 أعطى رسالةً بأن هناك إرادةً سياسيةً لتنمية القارة.





وأضاف أبو العينين، لـ«صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أعطى ملامح سريعة للنهوض بأفريقيا عبر وجود بنية أساسية جيدة؛ فضلًا عن دور الشباب فى التنمية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبى وجذب أصحاب التكنولوجيا للعمل بالقارة.





وتابع: «القارة بحاجة لمبادرات غير تقليدية، ودراسات حقيقية لتعظيم ثراواتها، وتصنيع الخامات الأولية لعمل قيمة مضافة بدلًا من تصديرها، وهذا يحتاج تنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية بشكل أكبر».



