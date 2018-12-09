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منوعات

عائلة مجرمة جدا.. 200 عملية سطو في سنة والأحكام صادمة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:34 ص
صدى البلد
محمد علي
نظرت محكمة في إنجلترا القضية التي يطلق عليها قضية "عائلة مجرمة جدًا"، تتكون من أفراد عصابة من عائلة واحدة كلهم من عتاة الإجرام، وكان مجموع الأحكام التي نالوها قاسيًا، لكنه تناسب مع الإجرام الذي أرتكبوه، وفق ماقالت صحيفة ذا تايمز.

وأصدرت المحكمة، حكمها على أفراد العائلة العشرة بالسجن، بعد نفذوا على مدار سنة، 200 عملية سرقة وسطو مسلح، لمنازل ومحلات تجارية، وبلغت قيمة المسروقات أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني.

ونال كل عضو من أعضاء العصابة حكمًا بالسجن لـ 7 سنوات، وقال القاضي إن القضية من أخطر القضايا التي قابلته على الإطلاق.
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