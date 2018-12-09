الصندوق الكويتى للتنمية يوقع اتفاقية لإنشاء 4 محطات تحلية للمياه بجنوب سيناء

وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.



شهد توقيع الاتفاقية الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك علي هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وأوضحت سحر نصر، أن مشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرار لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.



وأشارت إلى أن المشروع يتمثل في إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية 56 ألف م3/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3/يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3/يوم.



وأوضحتسحر نصر أنه في إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 1,289 مليار دولار منها مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.



واكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ان محطات تحليه المياه ستوفر المياه لأهالي سيناء، مشيدا بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي جهودها في توفير تمويل لهذا المشروع.



وأضاف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، انه تم بدء العمل في إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع.



وأوضح انه يتم إنشاء حاليا اول مركز خدمات المستثمرين في شرم الشيخ وهو اول مركز في شبه جزيرة سيناء، وسيتضمن المركز حاضنة لريادة الأعمال لتمكين الشباب والمرأة.