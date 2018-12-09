ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 500 مخالفة مرورية فى حملة ليلية بأسوان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 513 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم 3 سيارة بدون ترخيص ، إلى جانب تحرير 102 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 56 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 63 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
loading...

ترشيحاتنا

حفل زفاف درامى.. بريطانية تتزوج شابا لن يعيش أكثر من 14 يوما.. صور

تسجيل أول مقطع صوتي للريح على كوكب المريخ ..فيديو

خليفة المستشارة الألمانية تبكي خلال حفل تنصيبها.. فيديو

وزير الكهرباء: سنصدر الطاقة الكهربائية لأوروبا والسعودية

بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

حقيقة حضور أمير قطر قمة الرياض الخليجية

رانيا يوسف لمنتقديها: شكرا شيلتوا عنى ذنوب كتير قوى.. فيديو

النيابة تعاين موقع جريمة مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

متظاهرة للشرطة الفرنسية: يجب أن تخجلوا من أنفسكم وتنضموا إلينا ..فيديو

تفاصيل فعاليات اليوم الأول من منتدي أفريقيا 2018

قبل مواجهة الأحد النارية.. أرقام صادمة في تاريخ لقاءات الأهلي وطلائع الجيش

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أسباب مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور
رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟