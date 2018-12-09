ضبط 500 مخالفة مرورية فى حملة ليلية بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 513 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وخلال الحملة تم 3 سيارة بدون ترخيص ، إلى جانب تحرير 102 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 56 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب 63 ترخيصًا حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.