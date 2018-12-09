نوال الكويتية تطرح نسايم الشوق وتهديها للشعب السعودي.. فيديو

طرحت المطربة نوال الكويتية أغنية جديدة بعنوان "نسايم الشوق" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وأهدتها للشعب السعودي.



الأغنية من كلمات خالد المريخي وألحان ناصر الصالح وتوزيع بشار سلطان والكليب من إخراج أحمد الخلف.



من ناحية اخرى تواصل نوال الكويتية تسجيل اغانى البومها الجديد الذى من المقرر أن تطرحه عام 2019 من انتاج شركة روتانا.

https://www.youtube.com/watch?v=aQsyPjI1gOQ