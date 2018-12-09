حسام الجندى يكشف عن تفاصيل دوره فى يوم العرض

قال حسام الجندى إنه سعيد بتجسيد دور الجوكر في أولى تجاربه السينمائية بفيلم يوم العرض دوره فى فيلمه الجديد يوم العرض، موضحا ان الفيلم تم تصويره بالكامل داخل المسرح.



وأضاف لـ صدى البلد، أن الجوكر سينتقم من عدة اشخاص داخل العرض المسرحى، الذى سيعرض خلال احداث الفيلم.



لفيلم يشارك في بطولته أحمد صيام وإيهاب فهمى، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، إخراج بيبرس الشهاوي ومن إنتاج عمرو طنطاوى.



يذكر أن آخر أعمال حسام الجندى الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم بطولة عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي ومن إخراج مصطفى الشال، سيناريو وحوار مجدي صابر.