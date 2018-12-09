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أخبار البلد

الأرصاد تكشف أبرز ملامح طقس الأحد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا ، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء ، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19
شبين الكوم 14 18
طنطا 13 19
دمنهور 14 18
الإسكندرية 14 18
بلطيم 13 19
مطروح 12 19
السلوم 09 20
سيوة 08 19
بورسعيد 13 19
دمياط 14 19
الزقازيق 14 18
الاسماعيلية 11 19
السويس 14 20
العريش 12 20
رفح 11 20
رأس سدر 15 20
نخل 04 18
نويبع 15 24
طابا 13 21
كاترين 03 15
الطور 11 22
شرم الشيخ 14 23
الغردقة 13 22
مرسى علم 14 22
الفيوم 12 18
بنى سويف 12 18
المنيا 07 18
أسيوط 08 19
سوهاج 09 20
قنا 10 21
الأقصر 10 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 11 21
الوادى الجديد 11 20
شلاتين 16 25
ابو رماد 17 24
راس حدربة 18 23
حلايب 19 22


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31
المدينة 11 26
الرياض 14 25
المنامة 20 25
أبوظبى 20 28
الدوحة 20 26
الكويت 12 23
دمشق 05 14
بيروت 14 19
عمان 06 12
القدس 07 12
غزة 14 19
بغداد 10 20
مسقط 22 28
صنعاء 07 23
الخرطوم 15 30
طرابلس 14 20
تونس 11 19
الجزائر 06 17
الرباط 10 18
نواكشوط 17 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03- 04
اسطنبول 04 08
اسلام اباد 06 20
نيودلهى 10 24
جاكرتا 24 32
بكين 06- 01-
كوالامبور 24 31
طوكيو 04 10
أثينا 05 12
روما 06 16
باريس 06 10
مدريد 02 11
برلين 06 10
لندن 06 11
مونتريال 10- 06-
موسكو 07- 02-
نيويورك 01- 04
واشنطن 01- 02
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