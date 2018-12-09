حمزة الصغير ينشر بوستر كليبه مع صافيناز

نشر المطرب الشعبى حمزة الصغير عبر صفحته على فيسبوك بوستر لاغنية "ما كنش عشمى" ونوه انه من المقرر طرحها قريبا.



لكليب تم تصويره في الحي الشعبي بستوديو مصر في المريوطية, وتدور فكرته في إطار كوميدي لمباراة تجمع فريق الرجال بقيادة حمزة الصغير وفريق النساء وتقوده الفنانة الاستعراضية صافيناز.



الكليب من إنتاج مصطفي السويفي وإنتاج فني أحمد موءة ومدير الإنتاج أكرم مصطفي.

