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منوعات

مصافحة كيم يونج وترامب على فستان ملكة جمال

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:28 ص
ترامب وكيم يونج
ترامب وكيم يونج
محمد علي
فيما يعد احتفاء باللقاء التاريخي الذي تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون الذي تم قبل أشهر، صنعت ملكة جمال سنغافورة فستانا يظهر العلمين الأمريكي والكوري الشمالي، على هيئة يدين تتصافحان وفق مانشرت صحيفة إنديان إكسبريس. 

وصممت زهرة خانوم ملكة جمال سنغافورة فستانا بطول 3 أمتار، تحتفي فيه باللقاء بين ترامب ويونج في يونيو الماضي في سنغافورة. 

وارتدت خانوم الفستان لتحتفي ببلادها التي استضافت الحدث، الذي ساهم في الحد من المخاوف العالمية من حدوث تصعيد بين كوريا الشمالية وأمريكا.
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