محمود قابيل يبدأ تصوير فاتحة خير

بدأ محمود قابيل في تصوير مسلسله الجديد " فاتحة خير " فى احد الاستوديوهات وجمعت المشاهد بينه وبين شريف خير الله واميرة فتحى وعدد من الفنانين.



المسلسل ينتمى للمسلسلات الطويلة ومن المقرر طرحه فى الموسم الشتوى بعيدا عن شهر رمضان، ويصل عدد حلقاته ل 45 حلقة .



مسلسل فاتحة خير، بطولة محمود قابيل، عايدة رياض، شريف خير الله، أميرة فتحى، الاوكرانية جوليا فاليرى ،أحمد عبد الله محمود، حسام داغر ومن تاليف مصطفى سالم .