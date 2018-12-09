ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فودة يستقبل عبد العال ومدبولي بمطار شرم الشيخ

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
.ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء ، بمطار شرم الشيخ الدولي، إستعدادا لإنطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 من ديسمبر الجاري، ويشهد إقبالا مكثفا من ممثلي الوفود العربية والأفريقية والمؤسسات الدولية ورؤساء البنوك المحلية والأفريقية ورجال الأعمال.
loading...

ترشيحاتنا

بعد واقعة الفستان.. رانيا يوسف تكشف عن تعاقدها على فيلم أجنبي.. فيديو

أول ظهور لسعيد حساسين بعد تعرضه لحادث سير مميت.. فيديو

علي جمعة: حالة واحدة يجوز فيها تخطي الوصية ثلث التركة

رانيا يوسف تعلق على صورها الأخيرة فى حمام السباحة .. فيديو

استمر 13 عاماً وانتهى بكلمة طيبة.. حكاية أشهر خلاف في تاريخ الغناء العربي

ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

محي عبيد: حالة الصيدلانية المصابة بمطار كازاخستان جيدة

حكم ظهور قدم المرأة وهي تصلي

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

حفل زفاف درامى.. بريطانية تتزوج شابا لن يعيش أكثر من 14 يوما.. صور

والد ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا يروي تفاصيل الواقعة..فيديو

توفيق عكاشة: اليهود متورطون فى تشويه أفلام إسماعيل ياسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟