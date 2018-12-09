فودة يستقبل عبد العال ومدبولي بمطار شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء ، بمطار شرم الشيخ الدولي، إستعدادا لإنطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.



يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 من ديسمبر الجاري، ويشهد إقبالا مكثفا من ممثلي الوفود العربية والأفريقية والمؤسسات الدولية ورؤساء البنوك المحلية والأفريقية ورجال الأعمال.