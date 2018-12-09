خالد سليم يحيى ختام مهرجان الأغنية

يحيى خالد سليم حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية فى دورته 15 الذى سيقام فى مدينة الإسكندرية من 15 حتى 21 ديسمبر برئاسة همام عوف.



ومن المقرر أن تطوف حفلات الفرق شوارع وميادين الإسكندرية، مثل محطة الرمل والقلعة وبئر مسعود وميدان محمد نجيب، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية لهيئة تنشيط السياحة.



من ناحية أخرى، تم اختيار السعودية لتكون ضيف شرف المهرجان هذا العام.